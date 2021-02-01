Актриса снялась без нижнего белья

Любовь Толкалина не стесняется демонстрировать подписчикам в "Инстаграм" свою сексуальность и женственность. Актриса регулярно приводит фанатов в смущение, выкладывая откровенные кадры. Исключением не стала и новая публикация звезды.

Артистка поделилась снимком в водоеме, в котором стоит по пояс. На фото экс-возлюбленная Егора Кончаловского позирует без какой-либо верхней одежды, нет на ней ни белья, ни купальника. Свою пышную грудь Толкалина прикрыла руками. Фотограф запечатлел знаменитость в момент, как будто она смывает с себя что-то невидимое для глаз.

В подписи к посту Толкалина разместила проникновенный стих о предназначении человека. Глядя на пост актрисы, у многих поклонников даже не нашлось слов, чтобы выразить свое восхищение кадром.

"Прекрасная Любушка", "Очень красиво", "Восхитительно", – написали в комментариях интернет-пользователи.

К слову, Толкалина не в первый раз полностью обнажается на камеру.