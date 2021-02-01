Риелторы назвали примерную стоимость жилья, если б оно находилось в России

В начале 2000-х София Ротару купила особняк под Киевом, который за многие годы из небольшого деревянного домика в роскошный коттедж. Риелторы решили подсчитать, сколько "хуторянке" пришлось заплатить за такое жилье.

Напомним, что особняк расположен на площади 1,4 тысячи квадратных метров недалеко от поселков Пятихатка и Козин. Это относительно тихий район, куда не доносится шум машин, однако до Киева ехать не так долго.

Точно неизвестно, сколько стоит дом певицы сейчас, однако проанализировав рынок, можно увидеть, что элитное жилье в Козине будет стоить от 50 до 170 миллионов гривен – это 135 и 459 миллионов рублей.

Примерно столько же похожее жилье будет стоить и в России, сообщает РИА ФАН. И если в Ленинградской области имущество стоило бы 200-300 миллионов рублей, то в Подмосковье пришлось бы заплатить в почти 2 раза больше: 400-640 миллионов.

Однако точную сумму назвать сложно, потому что цена зависит от множества факторов. Например, от удаленности от города, транспортной доступности.

Ранее в Сети появились кадры особняка Ротару. Территория поместья, где живет "хуторянка", усажена деревьями: соснами, голубыми елями и другими растениями.