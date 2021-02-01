Оперная певица пожаловалась на невозможность встретиться с наследницей

Вернувшаяся в Россию чуть больше недели назад Мария Максакова уже сделала много громких заявлений. В том числе она сказала, что родственники настраивают против нее дочь.

Оперная певица теряет надежду восстановить отношения с матерью – актрисой Людмилой Максаковой. Но она все еще верит, что сможет наладить контакт с 12-летней дочкой.

Этому всячески мешают родственники, пожаловалась артистка. И добавила, что те настраивают наследницу против нее.

Девочка не в силах "сопротивляться огромной семье", отметила певица. Она допустила, что может обратиться в органы опеки, но пока не решила, как поступить с ополчившейся на нее родней.

Максакова рассказала, что особенно преуспела в этом бывшая супруга ее брата, которая ведет "непонятные сражения" против нее в интернете. Женщина встречается с детьми, "а потом говорит, что они обсудили меня и решили, что я ку-ку", заключила певица в студии программы "Судьба человека".

Также Мария Максакова поделилась впечатлением о последнем разговоре с матерью, после того как сама вернулась в Россию. Она сказала, что родительница отказалась "быть участником позора" – бесконечных представлений, устраиваемых певицей, и перестала выходить на связь.

Дочка Людмила и сын Илья родились в гражданском браке Марии Максаковой с Владимиром Тюриным, который длился пять лет. Дети живут с отцом. Артистка сама подписала документы, по которым двое наследников остались с ее бывшим. Она не видела их уже несколько лет.

