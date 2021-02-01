Гагарину застукали с новым избранником на свидании

Гагарину застукали с новым избранником на свидании
Полина Гагарина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Парочка сбежала с премьеры в "Октябре"

После развода с Дмитрием Исхаковым, поклонники и журналисты с пристальным вниманием следят за личной жизнью Полины Гагариной. Певице уже приписывали романы со звездами отечественного шоу-бизнеса, однако слухи не подтверждались. Но вчера папарацци все-таки удалось "поймать" исполнительницу "Колыбельной" во время свидания с продюсером Владимиром Чиняевым. 

Сначала пара была на премьере "Бывших" в кинотеатре "Октябрь", откуда позже они решили сбежать на автомобиле Чиняева. При этом Гагарина старалась не показывать своего лица, надев шапку так, чтобы та закрывала глаза, а нижнюю часть лица прикрыла маской. 

Позже Полина и Владимир заехали на заправку, чтобы взять кофе, а затем долго разговаривали, стоя перед въездом в поселок, где живет певица. Отпустила своего избранника звезда только поздней ночью. В дом продюсер заходить не стал, пишет Super.ru.

Возможно, Чиняев просто не захотел, чтобы бывший муж Гагариной устраивал ей скандалы, подобно тем, которые были в конце минувшего года.

Напомним, что тогда Исхаков узнал, что в отпуск Гагарина отправляется в компании мужчины. Возмущенный фотограф решил, что он против того, чтобы посторонний человек отдыхал вместе с его дочерью. Возможно, тем самым незнакомцем и был Чиняев. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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