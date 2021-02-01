"Моя маленькая любовь": невестка Орбакайте показала подросшего ребенка

"Моя маленькая любовь": невестка Орбакайте показала подросшего ребенка
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка с удовольствием примеряет на себя роль матери

Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова опубликовала трогательное видео, на котором она нянчится с племенником Мироном. Накануне малышу исполнился один год.

На записи, появившейся в разделе "сторис", невестка Кристины Орбакайте поднимает ребенка над головой и нежно целует его. Видно, что малышу такое развлечение приходится по душе. В какой-то момент он начинает смеяться, растрогав Алену и других присутствующих на празднике.

На втором видео Краснова запечатлела момент, как маленький Мирон рассматривает подарочные коробки.

"Любовь моя маленькая", – написала девушка.

Что касается Алены и Никиты, то пара пока не надумала заводить детей. Однако Краснова не теряет возможности заранее подготовиться к материнству, освоив необходимые навыки взаимодействия с детьми.

Напомним, актер и модель сыграли свадьбу 27 июля 2017 года. Супруги живут в элитной четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Примечательно, что шикарные апартаменты им подарила Алла Пугачева.

Ранее стало известно о том, как живет родной брат Кристины Орбакайте. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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