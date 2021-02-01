Появились подробности "расправы" Ефремова над бывшим адвокатом

Появились подробности "расправы" Ефремова над бывшим адвокатом
Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актер в очередной раз пожаловался на правозащитника

Михаил Ефремов попросил считать договор о сотрудничестве с адвокатом Андреем Алешкиным, которого сам дважды привлекал представлять его интересы в суде, недействительным. Актер отправил письмо в адвокатскую палату Санкт-Петербурга, указав, что не просил защитника писать кассационную жалобу, заниматься вопросом помилования и общаться с журналистами.

Алешкин подтвердил наличие жалобы, однако счел ее нелогичной, ведь его договор с Ефремовым расторгнут более месяца назад. Адвокат добавил, что осужденный сам уполномочил его заниматься помилованием и давать комментарии СМИ.

"Я склоняюсь к мнению, что эта жалоба – не его позиция, а нынешних защитников. Но, откровенно говоря, это больше напоминает расправу",

– поделился Алешкин с журналистами. Эльман Пашаев, для которого суд обернулся лишением статуса, считает, что жалоба – еще один способ привлечь к себе внимание. Но он также согласился с Алешкиным, предположив, что Ефремов просто действует под влиянием других адвокатов, решивших расправиться с коллегой, пишет "Комсомольская правда".

Ранее прояснились слухи о попытках жены Ефремова получить доступ к его банковской ячейке.

Карина СИРАЗОВА

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