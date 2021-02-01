Вокруг покойной певицы вновь разгорелся скандал

Последние недели СМИ снова начали активно обсуждать судьбу Юлии Началовой – Первый канал даже снял трехчасовой фильм к 40-летию певицы. Блогер Лена Миро считает: артистка "заговорила с того света" неспроста.

По ее мнению, цель шумихи с публикацией голосовых сообщений – в деньгах. "Оказывается, вопрос с квартирой до сих пор не решен", – пишет Миро. Александр Фролов, добавила блогер, имеет право на свое имущество, ведь певица "фактически продала" апартаменты, взяв у него 20 миллионов. В своем блоге Миро задается вопросом: почему родственники Началовой опомнились только сейчас.

Напомним, что в квартире, из-за которой и разгорелся скандал, после смерти Началовой жила ее семья. Однако осенью прошлого года апартаменты пришлось выставить на продажу, потому что Фролов заявил о правах на свою долю в 50 миллионов – именно столько сейчас стоит половина жилплощади. Тогда же родные певицы и начали собирать вещи, хотя перед смертью звезда настаивала, чтобы квартира осталась ее дочери Вере.

Ранее в СМИ появились кадры апартаментов.