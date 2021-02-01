Артистку спасли врачи

Перед торжественной церемонией в Кремле, где должен был присутствовать Борис Ельцин, Клара Новикова лишилась части уха. Артистка рассказала, что виновником трагедии был ее пес – кокер-спаниель Патрик.

Примечательно, что Ельцин собирался вручить Новиковой звание заслуженной артистки РФ. Поэтому присутствие Клары на мероприятии было обязательным.

Накануне церемонии юмористка принимала участие в концерте, который состоялся в Театре Эстрады. По завершении представления телезвезда выпила немного шампанского, а затем отправилась домой. Как только Новикова открыла входную дверь, ей на встречу выбежал любимый питомец с тапками в зубах. Клара нагнулась, чтобы поблагодарить животное, и неожиданно ее ухо пронзила адская боль.

"Я хватаюсь за ухо и вижу, что кусок моего же уха лежит на ковре. Он откусил мне мочку!" – вспомнила артистка.

В панике она начала звонить врачам. Медработники приказали знаменитости положить ухо в лед, а самой ехать в институт Склифосовского. Новикова послушалась совета и отправилась в учреждение. Там ей пришили мочку и наложили повязку, пишет "Собеседник".

Теперь перед телезвездой стояла другая проблема – как идти в Кремль с перевязанным ухом. К счастью, выход из ситуации нашелся – подруга-портниха Клары за ночь сшила ей белую блузку со специальным платком-капюшоном. В итоге Новикова попала на церемонию и под любопытные взгляды окружающих получила свою награду.

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