Причина произошедшего неизвестна

На своей инстаграм-странице Елена Бейдер сообщила трагическую новость – ушел из жизни Евгений Пенхасов, отец покойной исполнительницы русского шансона Кати Огонек. Продюсер отметила, что они дружили более 10 лет.

"Сердце разрывается... Прости... и я тебя прощаю..." – написала Елена.

Причина смерти музыканта не уточняется. Пользователи Сети выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной Пенхасова.

Напомним, ранее Евгений Семенович работал с ансамблем "Самоцветы". Именно он помог дочери записать дебютный альбом, впоследствии принесший ей популярность.