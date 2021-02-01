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На своей инстаграм-странице Елена Бейдер сообщила трагическую новость – ушел из жизни Евгений Пенхасов, отец покойной исполнительницы русского шансона Кати Огонек. Продюсер отметила, что они дружили более 10 лет.
"Сердце разрывается... Прости... и я тебя прощаю..." – написала Елена.
Причина смерти музыканта не уточняется. Пользователи Сети выразили свои искренние соболезнования в связи с кончиной Пенхасова.
Напомним, ранее Евгений Семенович работал с ансамблем "Самоцветы". Именно он помог дочери записать дебютный альбом, впоследствии принесший ей популярность.
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