Внебрачный сын Коренева погиб при таинственных обстоятельствах

Внебрачный сын Коренева погиб при таинственных обстоятельствах
Владимир Коренев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О наследнике актера стало известно только после его смерти

В эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" вскрылась правда о личной жизни покойного Владимира Коренева. Оказывается, у актера был внебрачный сын, о существовании которого почти никто не знал.

До того, как познакомиться с официальной женой Алевтиной Константиновой, Коренев состоял в отношениях с другой девушкой. Она родила возлюбленному сына Алексея. Когда пара распалась, мать мальчика вступила в брак с солистом ВИА "Поющие сердца" Игорем Офицеровым. Именно его настоящую фамилию – Куранов, и стал носить внебрачный сын звезды фильма "Человек-амфибия".

Стало известно, что жизнь Алексея сложилась трагически. В 1989 году молодой человек попал в тюрьму. Причина крылась в разбойном нападении, похищении человека и вымогательстве. Куранову дали девять лет, однако он вышел на свободу раньше.

После выхода из тюрьмы наследник Коренева принял решение начать все с чистого листа. В 90-х Алексей влюбился в Веру Ермакову, и вскоре пара стала жить вместе. Спустя некоторое время девушка родила дочь Тамару.

Однако в 1997 году произошло несчастье – 17 сентября Куранов уехал из дома по делам и не вернулся. Позже пришла трагическая новость – Алексея убили. Обстоятельства гибели до сих пор остаются загадкой. 

Примечательно, что родной отец Алексея, Владимир Борисович, не пришел на похороны наследника.

Напомним, в 1961 году Коренев официально женился на артистке Алевтине Константинове. У супругов появилась дочь Ирина. В январе этого года артист скончался от коронавируса.

Ранее внук Коренева рассказал о мистическом знаке перед кончиной актера. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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