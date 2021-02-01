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В личном микроблоге Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками видео из солнечной Венеции. Стильный образ телеведущей пришелся по вкусу пользователям "Инстаграм".
Оказывается, Высоцкая приняла участие в новой фотосессии. Об этом свидетельствуют звуки щелков фотоаппарата, звучащие за кадром, а также указания фотографа.
Юлия нарядилась в короткое платье в красно-белую полоску, подчеркивающее стройные ноги звезды, и темно-зеленые туфли на каблуках. Яркий образ завершили собранные в пучок волосы, солнечные очки и бокал с каким-то напитком.
Актриса идет по узкой дорожке, параллельно двигаясь в разные стороны – так, как будто она танцует. Высоцкая улыбается, получая удовольствие от происходящего.
Подписчики 47-летней телезвезды обратили внимание на ее внешний вид. Они отметили, что Юлия выглядит намного моложе своих лет.
"Стройная красавица", "Вот это фигура", "Ножки на миллион!!!", "Сколько драйва, красоты и тепла в Вашем видео, спасибо за настроение!" – написали восторженные поклонники.
Напомним, Юлия Высоцкая состоит в браке с кинорежиссером Андреем Кончаловским. Супруги растят двоих детей – Марию и Петра.
Ранее появилась информация, что сын знаменитой пары появился на людях с травмированным лицом.
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