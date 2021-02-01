Актриса устроила танцы перед камерой

В личном микроблоге Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками видео из солнечной Венеции. Стильный образ телеведущей пришелся по вкусу пользователям "Инстаграм".

Оказывается, Высоцкая приняла участие в новой фотосессии. Об этом свидетельствуют звуки щелков фотоаппарата, звучащие за кадром, а также указания фотографа.

Юлия нарядилась в короткое платье в красно-белую полоску, подчеркивающее стройные ноги звезды, и темно-зеленые туфли на каблуках. Яркий образ завершили собранные в пучок волосы, солнечные очки и бокал с каким-то напитком.

Актриса идет по узкой дорожке, параллельно двигаясь в разные стороны – так, как будто она танцует. Высоцкая улыбается, получая удовольствие от происходящего.

Подписчики 47-летней телезвезды обратили внимание на ее внешний вид. Они отметили, что Юлия выглядит намного моложе своих лет.

"Стройная красавица", "Вот это фигура", "Ножки на миллион!!!", "Сколько драйва, красоты и тепла в Вашем видео, спасибо за настроение!" – написали восторженные поклонники.

Напомним, Юлия Высоцкая состоит в браке с кинорежиссером Андреем Кончаловским. Супруги растят двоих детей – Марию и Петра.

Ранее появилась информация, что сын знаменитой пары появился на людях с травмированным лицом.