Предугадать не могли: врач рассказал о редком заболевании Заворотнюк

Предугадать не могли: врач рассказал о редком заболевании Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк. Фото:Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Недуг встречается у нескольких человек на сто тысяч

Анастасия Заворотнюк по-прежнему борется с глиобластомой и, по слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" стало значительно лучше. Некоторые упрекали актрису в том, что она сама виновата в возникновении болезни – якобы запустила здоровье. Однако врач Андрей Пылев утверждает: это совсем не так.

По словам специалиста, артистка никак не могла предупредить недуг. Дело в том, что заболевание долгое время может протекать бессимптомно, а специфических анализов по выявлению глиобластомы пока нет. Врачи ставят диагноз, лишь исходя из симптоматических жалоб пациентов. Пылев добавил:

"Данное заболевание само по себе редкое. Оно диагностируется у двух-трех человек на сто тысяч".

Лечиться за границу Заворотнюк не поехала, и Пылев объяснил почему. По его словам, российские врачи ничуть не хуже зарубежных, а цены в нашей стране значительно ниже, пишет "Собеседник".

Если лечение пройдет удачно, то актриса через время сможет вернуться к нормальной жизни, отмечал ранее врач Юрий Покровский. О том, что Заворотнюк идет на поправку, говорили многие ее друзья и коллеги. Актриса Ольга Прокофьева подчеркнула, что огромную роль играет семья, которая все делает для звезды.

Карина СИРАЗОВА

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