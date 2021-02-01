Для певицы такое поведение стало настоящим ударом

Ольга Бузова высказалась о резких словах матери Давида Манукяна, бывшего избранника звезды, в свой адрес. Телеведущая заявила, что ее родители никогда бы не опустились до такого уровня.

Под одной из последних фотографий в "Инстаграм" Бузова решила пообщаться с поклонниками. Пользователь Сети поинтересовался, почему родительница ее экс-возлюбленного Анна Манукян позволила себе так грубо выражаться о телеведущей.

"У каждого свое воспитание! Или его отсутствие…" – заявила Ольга.

Также она отметила, что ее родители видели всю ту грязь, которую вылила на исполнительницу хита "Мало половин" несостоявшаяся свекровь.

"Мои родители не опустились и не опустятся до такого!" – добавила звезда "Дома-2".

Напомним, 22 января появилась информация о расставании Бузовой и Манукяна. Певица призналась, что рэпер поднимал на нее руку и ходил налево. В какой-то момент честь Давида принялась отстаивать его мать. Она назвала Ольгу алкоголичкой и девушкой легкого поведения.

Ранее вскрылась новая нелицеприятная правда о Манукяне. Оказалось, что несколько лет назад блогер прилично заработал на обмане со строительством.