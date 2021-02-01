В Сети появились первые кадры с мероприятия

Алина Астровская и Антон Лаврентьев стали мужем и женой. Церемония бракосочетания прошла в одном из столичных ЗАГСов.

Бывшие ведущие трэвел-шоу "Орел и решка" состояли в отношениях несколько лет. Молодые люди познакомились на съемках популярной передачи. Некоторое время они скрывали свой роман, однако позже начали выкладывать совместные фотографии.

В Сети появились первые кадры со свадьбы возлюбленных. Так, концертный директор Лаврентьева Алена Рошаль на своей инстаграм-странице опубликовала небольшое трогательное видео. На записи Алина и Антон наслаждаются обществом друг друга.

Видно, что Лаврентьев отдал предпочтение классическому черному костюму-тройке и светлой рубашке. Островская же надела белое платье с длинным шлейфом и прозрачной объемной накидкой.

Примечательно, что на свадьбе телеведущих присутствовали только самые близкие. Одним из главных гостей стал домашний питомец пары – бультерьер по кличке Белый Стих.

После церемонии бракосочетания молодожены и их гости отправились в ресторан, где и продолжили празднование.

Напомним, Антон сделал предложение Алине осенью 2019 года. Молодой человек подарил возлюбленной кольцо прямо во время своего концерта.

По некоторым данным, Лаврентьев стал третьим по счету мужем Астровской. Первый супруг телезвезды – футболист Евгений Бредун. Пара распалась спустя три года брака. С 2016 года Алина была замужем за украинским бизнесменом по имени Игорь. Супруги развелись в 2018 году.