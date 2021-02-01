Артисту было 57 лет

Виктор Павлюченков, российский актер и каскадер, скончался сегодня, 1 февраля. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов.

Артист ушел из жизни на 58-м году. Причина трагедии не уточняется.

"Виктор Владимирович был дружелюбным, отзывчивым, мужественным человеком, любим друзьями и коллегами",

– говорится на сайте организации.

Павлюченков работал сценаристом передач на телевизионных каналах, а также снялся в ряде фильмов и сериалах. Актер играл в "Моей прекрасной няне" и "Апостоле", но самой известной его работой считается роль в картине "Батюшка".