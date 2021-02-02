Россияне никак не рассчитывали встретить беглянку на любимом шоу

Прибытие Марии Максаковой в Москву возымело эффект разорвавшейся бомбы. В прессе сразу предположили, что "блудная дочь" вернулась на Родину, однако оперная певица заявила, что не собирается жить в России. Впрочем, многие граждане страны настроены весьма негативно к этой особе.



Своим мнением пользователи Сети поделились под постом Бориса Корчевникова. У зрителей вызвал негодование тот факт, что любимый телеведущий пригласил на свое шоу "ненавистницу России".

Слезные жалобы Максаковой на тяжелую судьбу и сложные отношения с родственниками после бегства на Украину не сумели разжалобить россиян.

"Эта дамочка не достойна такой программы", "Во дела! Столько лила грязи на всех, а теперь чего-то ждет?! Нахалка", "Какой пример с нее взять? Как не любить свою Родину?", "Смотреть тошно!", "Эта персона для многих будет в памяти ненавистником России и всех русских. Очень странный выбор", – негодуют подписчики.

Максакова рассказывала, что у нее серьезные проблемы с родными людьми. С матерью отношения не клеятся, да и дочь певицы не горит желанием повидаться с беглой родительницей.