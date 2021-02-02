"Смотреть тошно": приглашение Максаковой к Корчевникову взбесило народ

"Смотреть тошно": приглашение Максаковой к Корчевникову взбесило народ
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россияне никак не рассчитывали встретить беглянку на любимом шоу

Прибытие Марии Максаковой в Москву возымело эффект разорвавшейся бомбы. В прессе сразу предположили, что "блудная дочь" вернулась на Родину, однако оперная певица заявила, что не собирается жить в России. Впрочем, многие граждане страны настроены весьма негативно к этой особе.

Своим мнением пользователи Сети поделились под постом Бориса Корчевникова. У зрителей вызвал негодование тот факт, что любимый телеведущий пригласил на свое шоу "ненавистницу России".

Слезные жалобы Максаковой на тяжелую судьбу и сложные отношения с родственниками после бегства на Украину не сумели разжалобить россиян.

"Эта дамочка не достойна такой программы", "Во дела! Столько лила грязи на всех, а теперь чего-то ждет?! Нахалка", "Какой пример с нее взять? Как не любить свою Родину?", "Смотреть тошно!", "Эта персона для многих будет в памяти ненавистником России и всех русских. Очень странный выбор", – негодуют подписчики.

Максакова рассказывала, что у нее серьезные проблемы с родными людьми. С матерью отношения не клеятся, да и дочь певицы не горит желанием повидаться с беглой родительницей.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость
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Денег больше нет, а Российское ТВ щедрое, лимон за передачу как с куста отщёлкивают своим, вон Гоген посидел прост и 600 000 получил, а тут героиня программы, там и двумя лимонами пахнет.
Приглашают только своих, а не те кто для страны сделал открытие, или победил на олимпиаде школьников мира, нееее одни свои.
Гость
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Этому дала, этому да......этому.....эт....Банк спермы прибыл
Гость
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тфу на нее...Тфу на нее еще раз. Проститутка
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