Соведущей Гузеевой и Сябитовой стало некомфортно работать в новых условиях

Тамара Глоба принимала участие в съемках "Давай поженимся!" с 2015 по 2018 год. Спустя время астролог решила поделиться со зрителями частичкой закулисья известного шоу.

По ее словам, причиной ухода стало новое странное условие, на которое Глоба не была согласна.

"Появилось требование ругаться с теми, кто присутствует на программе, и между ведущими. Это не мой формат. Я не умею работать в таком стиле и не хочу",

- рассказала астролог в беседе с NEWS.ru.

В целом, Тамара занималась созданием натальных карт для каждого из участников. Это помогало понять, насколько партнеры подходят друг к другу. Однако иногда герои программы не следовали ее советам, отдавая предпочтение антиподам. Возможно, всему виной теория, что "противоположности притягиваются". Однако со временем такие пары быстро распадаются, уверена астролог.

Ранее стало известно, что съемки нового выпуска "Давай поженимся!" оказались под угрозой срыва из-за истерики Ларисы Гузеевой. Телеведущая так расстроилась из-за новой прически, что не хотела выходить на площадку.