Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Ольга Серябкина любит радовать поклонников откровенными фотографиями. В этот раз на странице певице появился новый снимок, который не остался без внимания.
На фотографии бывшая подопечная Максима Фадеева запечатлена в полупрозрачном нижнем белье, который красиво подчеркнуло достоинства артистки. Оля расположилась на небольшом кресле.
В комментариях поклонники тут же завалили Серябкину комплиментами.
"Потрясающая", "Какая же шикарная, Ольга Юрьевна!", "Бесконечная любовь", "Почему такая классная", "Обаятельная и очень сексуальная, просто красотка", "Вы очень красивая и харизматичная девушка!", "Фото классное. Обычное такое простое как из общаги, но в то же время такое секси!", "Как же ты прекрасна", "Прям горячо!", "Фигура шик",
– написали восторженные поклонники.
Напомним, что минувшей осенью певица впервые вышла замуж. Ее избранником стал экс-сотрудник Макса Фадеева Георгий Начкебия. Свадьба прошла в Вене, куда пригласили только самых близких друзей и родственников.
Спустя Ольга опубликовала кадры с одной из фотосессий, после которой поклонники заговорили о беременности артистки.
Финансовую помощь получат россияне, работающие с зараженными коронавирусом пациентами
В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры