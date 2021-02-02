"Прекрасна": Серябкина в полупрозрачном топе взбудоражила народ

"Прекрасна": Серябкина в полупрозрачном топе взбудоражила народ
Ольга Серябкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "Серебра" находится в прекрасной физической форме, считают фанаты

Ольга Серябкина любит радовать поклонников откровенными фотографиями. В этот раз на странице певице появился новый снимок, который не остался без внимания. 

На фотографии бывшая подопечная Максима Фадеева запечатлена в полупрозрачном нижнем белье, который красиво подчеркнуло достоинства артистки. Оля расположилась на небольшом кресле.

В комментариях поклонники тут же завалили Серябкину комплиментами. 

"Потрясающая", "Какая же шикарная, Ольга Юрьевна!", "Бесконечная любовь", "Почему такая классная", "Обаятельная и очень сексуальная, просто красотка", "Вы очень красивая и харизматичная девушка!", "Фото классное. Обычное такое простое как из общаги, но в то же время такое секси!", "Как же ты прекрасна", "Прям горячо!", "Фигура шик",

– написали восторженные поклонники. 

Напомним, что минувшей осенью певица впервые вышла замуж. Ее избранником стал экс-сотрудник Макса Фадеева Георгий Начкебия. Свадьба прошла в Вене, куда пригласили только самых близких друзей и родственников. 

Спустя Ольга опубликовала кадры с одной из фотосессий, после которой поклонники заговорили о беременности артистки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

По 68 тысяч рублей: Путин подписал указ о новых выплатах

Финансовую помощь получат россияне, работающие с зараженными коронавирусом пациентами

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей