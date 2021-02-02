Экс-солистка "Серебра" находится в прекрасной физической форме, считают фанаты

Ольга Серябкина любит радовать поклонников откровенными фотографиями. В этот раз на странице певице появился новый снимок, который не остался без внимания.

На фотографии бывшая подопечная Максима Фадеева запечатлена в полупрозрачном нижнем белье, который красиво подчеркнуло достоинства артистки. Оля расположилась на небольшом кресле.

В комментариях поклонники тут же завалили Серябкину комплиментами.

"Потрясающая", "Какая же шикарная, Ольга Юрьевна!", "Бесконечная любовь", "Почему такая классная", "Обаятельная и очень сексуальная, просто красотка", "Вы очень красивая и харизматичная девушка!", "Фото классное. Обычное такое простое как из общаги, но в то же время такое секси!", "Как же ты прекрасна", "Прям горячо!", "Фигура шик",

– написали восторженные поклонники.

Напомним, что минувшей осенью певица впервые вышла замуж. Ее избранником стал экс-сотрудник Макса Фадеева Георгий Начкебия. Свадьба прошла в Вене, куда пригласили только самых близких друзей и родственников.

Спустя Ольга опубликовала кадры с одной из фотосессий, после которой поклонники заговорили о беременности артистки.