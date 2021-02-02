"Захотел увидеть": Лазарев пришел на "Танцы со звездами" с сыном

"Захотел увидеть": Лазарев пришел на "Танцы со звездами" с сыном
Сергей Лазарев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com

На очередную съемку шоу "Танцы со звездами" Сергей Лазарев пришел не один, а с сыном. Никита очень хотел посмотреть на то, как это происходит, и "поддерживал папу", отметил артист в соцсети.

Раньше, наблюдая за конкурсом по телевизору, шестилетний мальчик сравнивал выступления пар, складывал их баллы. Теперь же он с готовностью откликнулся на предложение отца побывать на месте и внимательно следил за всем.

Когда съемки закончились, артист во время интервью спросил наследника, стоявшего в обнимку с ним, понравилось ли тму увиденое. Никита сразу кивнул и ответил: "Да".

Партнерша Сергея Лазарева Екатерина Осипова, в свою очередь, сказала, что очень приятно, "когда поддерживают такие болельщики", и погладила мальчика по голове. Сам же певец также отметил, что сын – его "главный зритель и судья", цитирует "Пятый канал".

Ранее Сергей Лазарев показал фото заметно выросшего сына. По мнению подписчиков, мальчик очень похож на знаменитого папу и даже сидит, как тот. 

Полина ДОРОЖКИНА

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