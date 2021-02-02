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В минувшую субботу не стало певицы Аллы Иошпе, которая скончалась на 84-м году жизни. Примечательно, что умерла артистка на следующий день после выхода эфир шоу "Судьба человека" с ее участием.
Беседуя с Борисом Корчевниковым, Иошпе улыбалась и радостно рассказывала о текущих делах. Затронули и тему личной жизни. Артистка призналась, что уже 60 лет по-настоящему счастлива в браке с певцом Стаханом Рахимовым, которого Иошпе, как призналась сама знаменитость, увела у другой девушки.
Однако выяснилось, что после съемок звезда попала в больницу из-за проблем с сердцем, пишет "Пятый канал". Врачи сделали все, что могли, однако им так и не удалось спасти народную артистку.
"Умерла Алла Иошпе – человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать ее лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они– одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю",
– сообщила подруга певицы Мария Арбатова на своей странице в "Фейсбуке".
Аллы Иошпе не стало 30 января. Особенно популярна певица была в 60-70-х годах прошлого века. Она выступала в дуэте вместе с супругом Стаханом Рахимовым.
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