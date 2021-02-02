Перенесшая опасную болезнь Поргина покинула Россию

Перенесшая опасную болезнь Поргина покинула Россию
Людмила Поргина. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
За границей вдова Караченцова восстанавливала здоровье

Все больше звезд заявляют о том, что перенесли коронавирус. Вот и Людмила Поргина заявила, что не так давно она успешно победила инфекцию. 

Однако вакцинироваться вдова Караченцова пока не спешит, хотя и понимает, что многие знаменитости сделали прививку. Все дело в антителах, которые выработались у актрисы за период болезни. 

К слову, болела актриса на даче. Ее невестка привезла ей все необходимые лекарства. А после выздоровления Поргина тут же укатила в Турцию. 

"Там у меня хамам, фитнес, бассейн! Я ела там столько фруктов, овощей. Каждый день делала массаж тела",

поделилась звезда с "Собеседником". 

Вакцинироваться Людмила Андреевна будет, но спустя три месяца. А пока она планирует заниматься восстановлением своего организма, потому что боится осложнений, если вдруг заболеет во второй раз. 

Восстанавливаться Поргина, судя по всему, будет за границей. Так, актриса призналась журналистам, что мечтает съездить в Танзанию, а уже в скором времени отправится на отдых в солнечный Дубай. 

Ранее вдова Караченцова прокомментировала слухи о повторном замужестве. Поргина призналась, что мужчин за ней ухаживает много, но никто из них не может сравниться с ее покойным мужем. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Размер пособий для матерей пересчитали

Сумма зависит от зарплаты и медицинских показаний

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей