За границей вдова Караченцова восстанавливала здоровье

Все больше звезд заявляют о том, что перенесли коронавирус. Вот и Людмила Поргина заявила, что не так давно она успешно победила инфекцию.

Однако вакцинироваться вдова Караченцова пока не спешит, хотя и понимает, что многие знаменитости сделали прививку. Все дело в антителах, которые выработались у актрисы за период болезни.

К слову, болела актриса на даче. Ее невестка привезла ей все необходимые лекарства. А после выздоровления Поргина тут же укатила в Турцию.

"Там у меня хамам, фитнес, бассейн! Я ела там столько фруктов, овощей. Каждый день делала массаж тела",

– поделилась звезда с "Собеседником".

Вакцинироваться Людмила Андреевна будет, но спустя три месяца. А пока она планирует заниматься восстановлением своего организма, потому что боится осложнений, если вдруг заболеет во второй раз.

Восстанавливаться Поргина, судя по всему, будет за границей. Так, актриса призналась журналистам, что мечтает съездить в Танзанию, а уже в скором времени отправится на отдых в солнечный Дубай.

Ранее вдова Караченцова прокомментировала слухи о повторном замужестве. Поргина призналась, что мужчин за ней ухаживает много, но никто из них не может сравниться с ее покойным мужем.



