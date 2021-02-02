Актриса не смогла расстаться с похоронным фото актера

Вчера состоялись похороны Василия Ланового, которого не стало 28 января. Все внимание журналистов было приковано к вдове актера, которая мужественно держалась во время прощальной церемонии, однако на кладбище все-таки не смогла сдержать слез.

Ирина Купченко подошла попрощаться с мужем, когда закончились все желающие. Безутешная вдова обнимала гроб, целовала его стеклянную крышку. Актриса долгое время не могла отойти от могилы, однако в чувство ее привел сын Александр.

Позже убитая горем Купченко взяла с могилы, которая буквально утонула в цветах, фото своего покойного супруга. К актрисе тут же подошел священник, который посоветовал вдове Ланового не прижимать снимок к себе, а перевернуть фото изображением от себя, объяснив, что это плохой знак, пишет "Собеседник".

Однако рыдающая звезда фильма "Училка" отказалась это делать. Купченко так и не смогла расстаться с мужем, поэтому держала его похоронное фото в руках до тех пор, пока не села в авто.

Напомним, что Лановой умер на 88-м году жизни после непродолжительной борьбы с коронавирусом. Отправить актера в последний путь пришли множество коллег и поклонников, в том числе Сергей Шойгу, Григорий Лепс, Никас Сафронов, Евгений Князев, Сергей Собянин и другие.

