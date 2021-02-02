Пять лет совместной жизни были настоящим адом для известной певицы

Брак Марии Максаковой и Владимира Тюрина нельзя назвать счастливым. Супруг часто поднимал руку на артистку и не давал ей заниматься любимым делом.

Когда они познакомились, все было по-другому. Мужчина окружил избранницу заботой и вниманием, заваливал цветами и подарками, строил планы на их будущую семью. Однако совместная жизнь была совсем не такой прекрасной, как представлялась.

Артистку пригласили работать в Мариинский театр, "ставили во все спектакли, давали хорошие роли". Дома же в это время был настоящий ад: Тюрин избивал Максакову, швырял ее, на ее теле появились синяки и ссадины, на голове были выдраны волосы. После рождения сына агрессия только усилилась.

Когда певицу позвали на фестиваль во Владикавказе, супруг разошелся так, что сломал ей ребра. Превозмогая сильную боль, она выступила на том концерте, хотя "была в полуобморочном состоянии". И в тот же период даже пыталась вытащить мужа из СИЗО, куда он попал по обвинению в создании ОПГ и отмывании денег. Теперь Мария сама удивляется. зачем делала это.

Тогда же оказалось, что Максакова ждет второго ребенка. Тюрин же, в отличие от жены, не хотел рождения еще одного наследника из-за своих проблем.

Певица родила дочку, что очень ей помогло. Сын Илья был спокойный, и каждый раз в момент ссоры родителей отец забирал его, увозил неизвестно куда и требовал у жены изввинений. Она волновалась о ребенке и выполняла все, что скажет муж – "была приучена к шантажу детьми". Маленькая Людочка оказалась не похожа на брата – "кричала без остановки", и Тюрин ее не трогал, рассказала певица в программе "Судьба человека".

До этого Мария Максакова призналась, что может обратиться в органы опеки из-за дочери. Как сообщила певица, родственники настраивают девочку против нее.



