Звезду "Кухни" заподозрили в съемках фильма "для взрослых"

Звезду "Кухни" заподозрили в съемках фильма "для взрослых"
(Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса анонсировала выход нового кино с ее участием

Мария Горбань любит баловать своих поклонников откровенными кадрами, а точеная фигура звезды "Кухни" всегда собирает множество восторженных комментариев. Вот и в этот раз актриса опубликовала видео, которое натолкнула некоторых фанатов на неоднозначные мысли. 

На ролике Горбань лежит на кровати в нижнем белье, которое красиво подчеркнуло бюст актрисы. Действие происходит на съемках нового фильма с участием артистки. Правда, его название Маша пока не говорит. Вместо этого она лишь намекнула, что ведутся съемки. 

"Фильм...фильм...фильм", – подписала ролик знаменитость. 

В комментариях некоторые из фолловеров Горбань решили, что актриса будет сниматься в фильме 18+, потому что слишком уж интимная обстановка царила на площадке.  

"Для взрослых?" – поинтересовался один из подписчиков в ответ. 

Другие же признались, что очень рады, что скоро выйдет новая кинолента с участием актрисы, отметив, что Горбань прекрасно выглядит. "Машка, как всегда красотка", "Ух, какая же вы красавица", "Красотка", "Шикарна", – написали фанаты. 

Ранее Горбань подразнила подписчиков экстремально глубоким декольте. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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