Поклонники высоко оценили нежный образ пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская решила устроить себе нежную фотосъемку. Однако решила добавить в фотографии немного пикантности. Для этого бывшая Армена Джигарханяна снялась в полупрозрачном черном платье.

При этом одна из лямок кокетливо свисает с плеча пианистки. Виталина скромно прикрывает грудь руками, что делает снимки еще более атмосферными и нежными.

"Дело было вечером, делать было нечего", – подписала серию фотографий Цымбалюк.

Получившаяся фотосессия пришлась по вкусу поклонникам пианистки. В комментариях они оценили образ, отметив, что он соответствует внутреннему содержанию звезды.

"Такая хрупкая!! Даже не верится... Просто кукла", "Виталина, какая Вы великодушная", "Видна не только красота, но и внутреннее содержание, которое тоже умно и красиво", "Прекрасный образ, светлый и нежный", "Куколка", "Как с портрета старинной картины", "Вы такая нежная и женственная", "Ты здесь такая симпатяшка загадочная",

– написали поклонники Виталина.

Ранее Цымбалюк-Романовская выдала правду о романе с Шаляпиным. Бывшая Джигарханяна назвала отношения с участником "Фабрики звезд" игрой на публику.