"Фарфоровая красотка": Цымбалюк снялась в прозрачном платье

"Фарфоровая красотка": Цымбалюк снялась в прозрачном платье
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники высоко оценили нежный образ пианистки

Виталина Цымбалюк-Романовская решила устроить себе нежную фотосъемку. Однако решила добавить в фотографии немного пикантности. Для этого бывшая Армена Джигарханяна снялась в полупрозрачном черном платье. 

При этом одна из лямок кокетливо свисает с плеча пианистки. Виталина скромно прикрывает грудь руками, что делает снимки еще более атмосферными и нежными. 

"Дело было вечером, делать было нечего", – подписала серию фотографий Цымбалюк. 

Получившаяся фотосессия пришлась по вкусу поклонникам пианистки. В комментариях они оценили образ, отметив, что он соответствует внутреннему содержанию звезды. 

"Такая хрупкая!! Даже не верится... Просто кукла", "Виталина, какая Вы великодушная", "Видна не только красота, но и внутреннее содержание, которое тоже умно и красиво", "Прекрасный образ, светлый и нежный", "Куколка", "Как с портрета старинной картины", "Вы такая нежная и женственная",  "Ты здесь такая симпатяшка загадочная",

– написали поклонники Виталина. 

Ранее Цымбалюк-Романовская выдала правду о романе с Шаляпиным. Бывшая Джигарханяна назвала отношения с участником "Фабрики звезд" игрой на публику. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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