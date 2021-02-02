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Виталина Цымбалюк-Романовская решила устроить себе нежную фотосъемку. Однако решила добавить в фотографии немного пикантности. Для этого бывшая Армена Джигарханяна снялась в полупрозрачном черном платье.
При этом одна из лямок кокетливо свисает с плеча пианистки. Виталина скромно прикрывает грудь руками, что делает снимки еще более атмосферными и нежными.
"Дело было вечером, делать было нечего", – подписала серию фотографий Цымбалюк.
Получившаяся фотосессия пришлась по вкусу поклонникам пианистки. В комментариях они оценили образ, отметив, что он соответствует внутреннему содержанию звезды.
"Такая хрупкая!! Даже не верится... Просто кукла", "Виталина, какая Вы великодушная", "Видна не только красота, но и внутреннее содержание, которое тоже умно и красиво", "Прекрасный образ, светлый и нежный", "Куколка", "Как с портрета старинной картины", "Вы такая нежная и женственная", "Ты здесь такая симпатяшка загадочная",
– написали поклонники Виталина.
Ранее Цымбалюк-Романовская выдала правду о романе с Шаляпиным. Бывшая Джигарханяна назвала отношения с участником "Фабрики звезд" игрой на публику.
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