Вчера малышке исполнился 1 месяц

Невестка Валерии Лиана Шульгина совсем недавно стала мамой. Девушка с активно делится с поклонницами своими мыслями о материнстве, однако только сейчас решила опубликовать фото новорожденной дочери.

Вчера Селин отмечала первую "крупную" дату – 1 месяц. В честь этого на странице Шульгиной появилась фотография дочери с нежном розовом платьице, такого же цвета колготочках и чепчике с бантиками.

Правда, лицо Селин родители пока решили не показывать, поэтому избранница сына Валерии закрыла личико дочери белым сердечком.



"Сегодня нам 1 месяц! Мы тебя так сильно любим наша девочка. Я никогда не была тааааак счастлива! Каждый день благодарю судьбу",

– подписала снимок счастливая мама (орфография и пунктуация автора сохранены).

В комментариях пользователи принялись поздравления Арсения и Лиану с важным событием, однако многие поклонники не поняли, почему пара решила скрыть лицо наследницы. "Поздравляю, но зачем лицо закрываете малышке?", " Поздравляю, растите большими и крепкими", "Куколка Селин", "Маленькая принцесса", "Время так быстро летит!", "Будь счастлива, красавица!" – написали пользователи "Инстаграма".

Ранее Валерии досталось за слишком "показушное" поздравление невестки с днем рождения.