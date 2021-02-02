"Маленькая принцесса": невестка Валерии впервые показала новорожденную дочь

"Маленькая принцесса": невестка Валерии впервые показала новорожденную дочь
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вчера малышке исполнился 1 месяц

Невестка Валерии Лиана Шульгина совсем недавно стала мамой. Девушка с активно делится с поклонницами своими мыслями о материнстве, однако только сейчас решила опубликовать фото новорожденной дочери. 

Вчера Селин отмечала первую "крупную" дату – 1 месяц. В честь этого на странице Шульгиной появилась фотография дочери с нежном розовом платьице, такого же цвета колготочках и чепчике с бантиками. 

Правда, лицо Селин родители пока решили не показывать, поэтому избранница сына Валерии закрыла личико дочери белым сердечком. 

"Сегодня нам 1 месяц! Мы тебя так сильно любим наша девочка. Я никогда не была тааааак счастлива! Каждый день благодарю судьбу",

– подписала снимок счастливая мама (орфография и пунктуация автора сохранены). 

В комментариях пользователи принялись поздравления Арсения и Лиану с важным событием, однако многие поклонники не поняли, почему пара решила скрыть лицо наследницы. "Поздравляю, но зачем лицо закрываете малышке?", " Поздравляю, растите большими и крепкими", "Куколка Селин", "Маленькая принцесса", "Время так быстро летит!", "Будь счастлива, красавица!" – написали пользователи "Инстаграма". 

Ранее Валерии досталось за слишком "показушное" поздравление невестки с днем рождения. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Размер пособий для матерей пересчитали

Сумма зависит от зарплаты и медицинских показаний

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей