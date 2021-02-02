Телеведущая отреагировала на обвинения в слишком высоких доходах

Ксения Бородина – одна из тех телеведущих, которые не станут молчать, если их задеть. В этот раз ведущая "Дома 2" решила ответить своим обидчикам, которые обвинили ее в слишком больших доходах.

Возмущенная Бородина призналась, что ее поражает "незамутненность" некоторых хейтеров, которые верят, что телеведущей все досталось просто так. В ответ на это Ксения лишь заявила, что она постоянно работает и идет к своей цели, которую поставила себе еще в детстве.

"Есть выражение, все что происходит в нашей жизни – мы допускаем. Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!"

– обратилась Бородина к своим обидчикам.

Вместо этого звезда посоветовала злопыхателям заняться собой и превратить зависть в мотивацию, начать учиться чему-то новому и даже сменить работу. В качестве примера телеведущая привела себя. Знаменитость подчеркнула, что есть куча людей, которые зарабатывают больше нее, но при этом никому их них она не желает зла.

Впрочем, не исключено, что доходы Бородиной упали после закрытия "Дома-2". Недавно стало известно, сколько телеведущая будет зарабатывать после окончания телестройки.