Певицу задело высказывание исполнительницы хита "Арлекино"

Алла Иошпе за некоторое время до своей смерти прокомментировала заявление Примадонны о том, что о ней забыли из-за ненасыщенной личной жизни. Слова Аллы Пугачевой задели певицу.

Иошпе состояла в браке со Стаханом Рахимовым с 1960 года. Артист стал вторым по счету избранником певицы.

Однажды Алла Яковлевна наткнулась на интервью с Пугачевой. Журналист поинтересовался, почему Алла Борисовна так часто меняет избранников.

"Ну как же, актерская судьба такая: если бы я все время была с одним, нас забыли бы точно так же, как Иошпе и Рахимова", – ответила Примадонна.

Иопше была шокирована подобным высказыванием исполнительницы хита "Арлекино". Ведь артистка исчезла со сцены не из-за того, что перестала интересовать общественность.

Дело в том, что советская власть начала войну против Аллы Яковлевны и ее супруга. Творческому дуэту запретили выступать на 10 лет, их композиции сразу же уничтожали, не пропуская в эфир. Причина крылась в следующем – в 1979 году Иошпе хотела поехать в Израиль на лечение, однако ее не выпустили из страны, передает издание "Дни.ру".

Артистка не стала молчать и ответила Пугачевой.

"С вашей стороны подобное утверждение выглядит, мягко говоря, беспардонно. А если быть точнее – невежливо и неумно", – высказалась Иошпе.

Напомним, сегодня стало известно о смерти Аллы Яковлевны. Певице было 83 года.