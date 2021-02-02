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Алла Иошпе за некоторое время до своей смерти прокомментировала заявление Примадонны о том, что о ней забыли из-за ненасыщенной личной жизни. Слова Аллы Пугачевой задели певицу.
Иошпе состояла в браке со Стаханом Рахимовым с 1960 года. Артист стал вторым по счету избранником певицы.
Однажды Алла Яковлевна наткнулась на интервью с Пугачевой. Журналист поинтересовался, почему Алла Борисовна так часто меняет избранников.
"Ну как же, актерская судьба такая: если бы я все время была с одним, нас забыли бы точно так же, как Иошпе и Рахимова", – ответила Примадонна.
Иопше была шокирована подобным высказыванием исполнительницы хита "Арлекино". Ведь артистка исчезла со сцены не из-за того, что перестала интересовать общественность.
Дело в том, что советская власть начала войну против Аллы Яковлевны и ее супруга. Творческому дуэту запретили выступать на 10 лет, их композиции сразу же уничтожали, не пропуская в эфир. Причина крылась в следующем – в 1979 году Иошпе хотела поехать в Израиль на лечение, однако ее не выпустили из страны, передает издание "Дни.ру".
Артистка не стала молчать и ответила Пугачевой.
"С вашей стороны подобное утверждение выглядит, мягко говоря, беспардонно. А если быть точнее – невежливо и неумно", – высказалась Иошпе.
Напомним, сегодня стало известно о смерти Аллы Яковлевны. Певице было 83 года.
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