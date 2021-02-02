Певица решила попробовать себя в новой области деятельности

Бывшая участница группы "Мираж" Наталия Гулькина сменила профессию. Теперь певица будет работать телеведущей.

По словам артистки, она долгое время перебирала различные варианты, пока не нашла "свой".

"Моя жизнь круто изменились: к лучшему или нет – покажет время", – отметила Гулькина.

Наталия призналась – работать телеведущей гораздо сложнее, чем давать концерты. Ей приходится вставать в 5 утра, приводить себя в порядок и ехать на телестудию. И лишь в 10 вечера звезда заканчивает съемки и едет домой, передает "Московский Комсомолец".

"И так каждый день с выходом в прямой эфир", – добавила певица.

Однако практика первого дубля ничуть не пугает Гулькину. Ведь во время выступлений в составе группы "Мираж" она часто общалась со зрителями вживую – без возможности вырезать какое-то высказывание и сформулировать мысль по-другому.

Наталия заявила – от новой работы она получает такие же яркие эмоции, как и от выступлений на сцене. Отвечая на вопрос, собирается ли артистка вернуться к концертной деятельности, она отметила, что не знает. Возможно, спустя некоторое время знаменитость создаст собственное телевизионное шоу, которое назовет "Посиделки с Гулькиной".

Ранее Сергей Пенкин рассказал о связи с солистками группы "Мираж".