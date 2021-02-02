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Юрий Лоза прокомментировал новость об утверждении нового состава жюри музыкального конкурса "Голос.Дети". Композитор остался крайне недоволен выбором организаторов проекта.
Напомним, в наставники нового сезона "Голос.Дети" попал, в том числе Василий Вакуленко, более известный как Баста, а также Егор Крид.
Лоза заявил – талант в данном шоу учитывается в последнюю очередь. На первое место выносится яркий типаж. Поэтому и членов жюри выбирают под стать участникам.
"В жюри может сидеть кто угодно: Егор Крид, рэпер Вася, любой сантехник, дворник и так далее. Любой человек, кто считает, что он умеет учить вокалистов", – высказался Юрий Эдуардович.
Музыкант ответил на вопрос, почему его кандидатуру не утвердили на роль одного из наставников.
"Я тут не нужен. Профессионалы здесь не нужны, поэтому они и не набирают туда профессионалов. Они берут кого попало..." – объяснил Лоза.
По мнению композитора, такие артисты не смогут научить петь своих подопечных. Все дело в том, что они сами не обладают нужными вокальными данными, передает iReactor.
Ранее Юрий Эдуардович рассказал о драке, которая произошла после концерта с участием группы "Интеграл".
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