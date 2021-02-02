"Берут кого попало": Лоза раскритиковал новых жюри шоу "Голос.Дети"

"Берут кого попало": Лоза раскритиковал новых жюри шоу "Голос.Дети"
Юрий Лоза. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не стал щадить своих коллег по сцене

Юрий Лоза прокомментировал новость об утверждении нового состава жюри музыкального конкурса "Голос.Дети". Композитор остался крайне недоволен выбором организаторов проекта.

Напомним, в наставники нового сезона "Голос.Дети" попал, в том числе Василий Вакуленко, более известный как Баста, а также Егор Крид.

Лоза заявил – талант в данном шоу учитывается в последнюю очередь. На первое место выносится яркий типаж. Поэтому и членов жюри выбирают под стать участникам. 

"В жюри может сидеть кто угодно: Егор Крид, рэпер Вася, любой сантехник, дворник и так далее. Любой человек, кто считает, что он умеет учить вокалистов", – высказался Юрий Эдуардович.

Музыкант ответил на вопрос, почему его кандидатуру не утвердили на роль одного из наставников.

"Я тут не нужен. Профессионалы здесь не нужны, поэтому они и не набирают туда профессионалов. Они берут кого попало..." – объяснил Лоза.

По мнению композитора, такие артисты не смогут научить петь своих подопечных. Все дело в том, что они сами не обладают нужными вокальными данными, передает iReactor.

Ранее Юрий Эдуардович рассказал о драке, которая произошла после концерта с участием группы "Интеграл".

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость
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Прав Лоза. Этот проект уже неинтересен стал. из за очень низкой во всех смыслах квалификации, так называемых "педагогов - судей".
Гость
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Детишек только жалко
Гость
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Жюри просто отвратительное и смотреть не буду, противно. Особенно продажную Лободу.
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