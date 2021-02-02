Свадьбе Шпицы помешало семейное горе

Свадьбе Шпицы помешало семейное горе
Катерина Шпиц. Фото: instagram.com/katerinashpitsa
Актриса и ее избранник ждут подходящего момента для похода в ЗАГС

Катерина Шпица собиралась выйти замуж за своего избранника, бизнесмена Руслана Панова еще в прошлом году. Но планы возлюбленных так и не реализовались. Поговаривали, что виной всему – начавшаяся пандемия. Однако звезда "Реальных пацанов" призналась – дело не только в этом.

По словам Шпицы, главная причина отмены торжества кроется в семейной трагедии. 17 июня 2020 года из-за врачебной ошибки скончался отец бизнесмена.

"Под Новый год потеря почувствовалась особенно остро. Пришло полное осознание утраты", – призналась артистка.

Естественно, думать о свадьбе никто не мог. Да и сейчас Катерина не горит желанием заниматься организацией торжества, пишет издание "7 дней".

Звезда "Реальных пацанов" отметила – они с Русланом решают, как поступить в данной ситуации. Пока оба ждут подходящего момента для узаконивания отношений.

"Будем ориентироваться по обстоятельствам. И, конечно, любовь живет вне статусов", – добавила актриса.

Напомним, Шпица и Панов встречаются уже несколько лет. Мужчина быстро нашел общий язык с сыном Катерины от первого брака – 8-летним Германом.

Ранее кинозвезда показала, как выглядит ее подросший наследник. Поклонники сошлись во мнении, что мать и сын очень похожи.  

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Американцы стянули к Крыму военные корабли

США серьезно нарастили свое присутствие в Черном море

Соратник Навального просил денег у MI6 на госпереворот в России - ФСБ

В организации блогера придумали схему, как очернить в глазах Запада отечественные финансовые структуры

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей