Актриса и ее избранник ждут подходящего момента для похода в ЗАГС

Катерина Шпица собиралась выйти замуж за своего избранника, бизнесмена Руслана Панова еще в прошлом году. Но планы возлюбленных так и не реализовались. Поговаривали, что виной всему – начавшаяся пандемия. Однако звезда "Реальных пацанов" призналась – дело не только в этом.

По словам Шпицы, главная причина отмены торжества кроется в семейной трагедии. 17 июня 2020 года из-за врачебной ошибки скончался отец бизнесмена.

"Под Новый год потеря почувствовалась особенно остро. Пришло полное осознание утраты", – призналась артистка.

Естественно, думать о свадьбе никто не мог. Да и сейчас Катерина не горит желанием заниматься организацией торжества, пишет издание "7 дней".

Звезда "Реальных пацанов" отметила – они с Русланом решают, как поступить в данной ситуации. Пока оба ждут подходящего момента для узаконивания отношений.

"Будем ориентироваться по обстоятельствам. И, конечно, любовь живет вне статусов", – добавила актриса.

Напомним, Шпица и Панов встречаются уже несколько лет. Мужчина быстро нашел общий язык с сыном Катерины от первого брака – 8-летним Германом.

Ранее кинозвезда показала, как выглядит ее подросший наследник. Поклонники сошлись во мнении, что мать и сын очень похожи.