Заворотнюк рассказала о знакомстве с тайным возлюбленным

Заворотнюк рассказала о знакомстве с тайным возлюбленным
Анна Заворотнюк. Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk
Дочь актрисы встретила своего избранника много лет назад

Анна Заворотнюк до недавнего времени о личной жизни практически не говорила и лишь несколько дней назад призналась, что у нее есть молодой человек. В соцсетях девушка рассказала, кто он и как они познакомились.

Дочь Анастасии Заворотнюк встретила своего возлюбленного в университете Нью-Йорка. Вероятно, это произошло, когда Анна училась в США. Наследница актрисы в инстаграм-историях добавила, что ее избранник из Москвы, а за границей просто получал образование. Влюбленные вместе уже шесть лет, пишет Teleprogramma.pro.

Анна Заворотнюк. Фото: www.instagram.com/anna_zavorotnyuk

Недавно Заворотнюк купила собственную квартиру в Москве и теперь готовится к переезду. В соцсетях девушка призналась, что ремонт длился дольше, чем ожидалось, но результатом она довольна. "Я испытываю такое счастье, когда захожу в квартиру и понимаю, что в нее вложена вся душа", – написала Анна в "Инстаграм". Планирует дочь актрисы жить одна или переезжает вместе с возлюбленным, она не уточнила.

Своего избранника Заворотнюк пока поклонникам показывать не спешит. Имя девушка тоже держит в секрете.

Карина СИРАЗОВА

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