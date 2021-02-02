Певица вызвала восторг у поклонников

Накануне Екатерина Кищук предстала перед фанатами в смелом образе. Бывшая солистка группы "Серебро" надела черный наряд в белую полоску, сквозь который просвечивается нижнее белье артистки. Образ завершили меховые гетры, туфли на высоком каблуке и серебристая помада.

По всей видимости, Кищук поучаствовала в новой фотосессии. Певица приняла несколько провокационных поз.

Так, на первом снимке Екатерина сидит на корточках около стула, раздвинув ноги. Артистка дерзко смотрит в камеру, не стесняясь того факта, что в кадр попал элемент ее нижнего белья. Также можно заметить кольцо с крупным драгоценным камнем на правой руке исполнительницы.

На второй фотографии экс-солистка Серебра облокотилась о спинку стула и выгнула спину. Звезда продемонстрировала свои формы, подразнив многочисленных подписчиков.

Пользователи Сети принялись заваливаться Кищук комплиментами.

"Красотка", "Богиня", "Кать, ты нереальная", "Огненная", "Снежная королева", – прокомментировали восторженные поклонники.

Напомним, в 2018 году Екатерина Кищук покинула популярную группу "Серебро". Девушка решила уйти в сольное плавание. Сейчас она выступает под псевдонимом Katerina.

Ранее Кищук взбудоражила народ откровенным бельем.