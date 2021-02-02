Звезда сериала "Молодежка" Лебедев решил расстроить свадьбу сына

У актера есть на то веская причина

Андрей Лебедев выступил против свадьбы сына, 18-летнего Архиппа и его 35-летней избранницы Екатерины Аношкиной. В эфире программы "На самом деле" актер объяснил, почему он не одобряет выбор наследника.

Самого Архиппа расстраивает позиция звездного отца. Молодой человек не понимает, в чем дело – ведь их семьи дружат уже много лет.

Лебедев заявил, что желает сыну найти более молодую избранницу. А мать Аношкиной хочет видеть рядом с дочерью состоятельного и взрослого мужчину.

Однако Архипп не намерен сдаваться. Он уже давно понял, что Екатерина является той единственной, которая ему нужна. По словам наследника актера, возлюбленная заменила ему мать, которая ушла из жизни девять лет назад.

Тогда Андрей Лебедев решил раскрыть последний "козырь". Артист заявил, что Аношкина является его родной дочерью.

"Катя – плод грехов моей молодости. Она моя дочь. Архипп не может жениться на своей сестре", – ошарашил своим признанием актер.

Он добавил, что в прошлом Екатерина часто нянчилась с Архиппом. Со временем они начали все больше времени проводить вместе. Однако звезда сериала "Молодежка" не подозревал, что между ними складываются романтические отношения.

Расставить все точки над i помогла генетическая экспертиза. Оказалось, что Архиппа и Екатерину не связывают родственные узы.