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Перед Новым годом зрителей шокировали неожиданной новостью: "Дом-2" закрывается. Впрочем тут же выяснилось, что проекта не будет лишь на телеканале ТНТ – он переедет на другую платформу. Журналистам удалось выяснить, где будет выходить реалити-шоу теперь.
Телестройку начнут показывать на канале СТС Love, скорее всего, в стартовом пакете. Также со временем "Дом-2", возможно, будут транслировать на СТС в течение пары часов днем.
Продюсеры планируют слегка изменить формат, чтобы "Дом-2" стал современнее и интереснее. Появятся и новые участники, хотя часть старого состава также останется. Предположительно, вести проект будут по-прежнему Ольга Бузова и Ксения Бородина, пишет StarHit.
Напомним, что руководство ТНТ объявило о закрытии "Дома-2" в декабре прошлого года. По некоторой информации, шоу убрали из эфира из-за скандального имиджа и падения рейтингов.
Несмотря на это, Бузова и Бородина на телеканале останутся. Звезды продолжат вести совместное шоу, которое ранее было посвящено проблемам участников телестройки.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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