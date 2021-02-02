Реалити-шоу будут транслировать на другом телеканале

Перед Новым годом зрителей шокировали неожиданной новостью: "Дом-2" закрывается. Впрочем тут же выяснилось, что проекта не будет лишь на телеканале ТНТ – он переедет на другую платформу. Журналистам удалось выяснить, где будет выходить реалити-шоу теперь.

Телестройку начнут показывать на канале СТС Love, скорее всего, в стартовом пакете. Также со временем "Дом-2", возможно, будут транслировать на СТС в течение пары часов днем.

Продюсеры планируют слегка изменить формат, чтобы "Дом-2" стал современнее и интереснее. Появятся и новые участники, хотя часть старого состава также останется. Предположительно, вести проект будут по-прежнему Ольга Бузова и Ксения Бородина, пишет StarHit.

Напомним, что руководство ТНТ объявило о закрытии "Дома-2" в декабре прошлого года. По некоторой информации, шоу убрали из эфира из-за скандального имиджа и падения рейтингов.

Несмотря на это, Бузова и Бородина на телеканале останутся. Звезды продолжат вести совместное шоу, которое ранее было посвящено проблемам участников телестройки.