Женщина стала объектом травли

Супруга Олега Яковлева, Александра Куцевол, рискует остаться без крыши над головой. Вдову артиста пытается выселить из квартиры некая журналистка по имени Евгения Кириченко, которая еще при жизни певца не давала ему проходу.

Об этом в личном микроблоге написал зять Андрея Григорьева-Апполонова. По словам мужчины, на протяжении долгого времени Евгения выливает грязь не только на Яковлева, но и на его гражданскую жену. Журналистка посещает различные шоу, очерняя репутацию обоих.

Григорьев-Апполонов-младший заявил, что Кириченко около трех лет занимается травлей жены Олега. Недавно ее поведение вышло за все рамки – девушка ворвалась в квартиру покойного певца, где сейчас проживает Куцевол, и при камерах начала выгонять Александру из дома.

Напомним, после смерти Яковлев завещал квартиру не своей супруге, а другу Роману. Куцевол всячески пыталась оспорить документ в суде, но все было тщетно.

Тогда Александра обратилась к Роману с просьбой продать ей квартиру Олега. Девушка хочет создать музей, посвященный памяти артиста. Но по каким-то причинам друг покойного отказался от сделки.

Ранее стало известно о том, что продюсер группы "Иванушки International" Игорь Матвиенко заступился за Куцевол, оказавшейся в сложной ситуации.