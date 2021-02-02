Максаковой помешали навестить покойную бабушку

Максаковой помешали навестить покойную бабушку
Мария Максакова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Оперную диву отказались пускать на кладбище

Вернувшись в Россию, Мария Максакова решила не только провести время с детьми, но и почтить память своей покойной бабушки – знаменитой оперной певицы. Однако сделать это артистке не удалось: ее не пустили на кладбище.

Звезда не знала, что Введенское кладбище открыто для посетителей только до 17 часов, и приехала за 5 минут до закрытия. Максакова поделилась:

"Охранники в категоричной форме сказали мне приходить в другой день. Как я их не просила, они были неумолимы".

Но оперная дива не отчаивается: Максакова решила приехать на могилу к бабушке в другой день. По словам Марии, она считает народную артистку своим ангелом-хранителем, ее даже назвали в честь советской певицы, пишет "Собеседник".

Надолго в России Максакова не задержится: после всех судебных разбирательств она снова планирует уехать. По ее словам, она начнет развивать карьеру в США.

Приезд оперной певицы наделал немало шума. Звезду даже раскритиковали за участие в шоу Бориса Корчевникова, где она поделилась деталями брака с Владимиром Тюриным.

Карина СИРАЗОВА

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