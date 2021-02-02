Певица хорошо общается с родственницей

Мало кто знает, что у Веры Брежневой есть четвертая сестра. В Сети пишут только про Галину, Анастасию и Викторию. Однако известно, что несколько лет назад у певицы появилась еще одна родственница. Об этой истории вспомнили СМИ.

Дело в том, что отец Брежневой, Виктор Михайлович, до знакомства с ее матерью, Тамарой Витальевной состоял в браке с другой женщиной. Она подарила ему дочь Ольгу. Спустя некоторое время супруги развелись, и мужчина обзавелся новой семьей.

В какой-то момент Ольга приняла решение познакомиться с сестрами. Она позвонила на домашний номер семьи Галушек. Трубку взяла Тамара Витальевна. Женщина похвалила наследницу супруга от первого брака за то, что она набралась смелости и пошла на этот шаг.

Узнав о "пополнении" в семье, Брежнева захотела увидеться с Ольгой. Артистка вместе с дочерью Соней и сестрой Анастасией отправилась в Краснодар, где жила родственница, вспоминает Woman.ru.

В 2016 году сводные сестры появились на передаче "Сегодня вечером". Ольга рассказала, что она носит фамилию Кущева. Женщина состоит в браке и воспитывает двоих детей – сына Андрея и дочь Арину.

Сейчас Вера и Ольга поддерживают теплые отношения.

Ранее стало известно о том, что Брежнева лишилась пикантной детали.