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Мало кто знает, что у Веры Брежневой есть четвертая сестра. В Сети пишут только про Галину, Анастасию и Викторию. Однако известно, что несколько лет назад у певицы появилась еще одна родственница. Об этой истории вспомнили СМИ.
Дело в том, что отец Брежневой, Виктор Михайлович, до знакомства с ее матерью, Тамарой Витальевной состоял в браке с другой женщиной. Она подарила ему дочь Ольгу. Спустя некоторое время супруги развелись, и мужчина обзавелся новой семьей.
В какой-то момент Ольга приняла решение познакомиться с сестрами. Она позвонила на домашний номер семьи Галушек. Трубку взяла Тамара Витальевна. Женщина похвалила наследницу супруга от первого брака за то, что она набралась смелости и пошла на этот шаг.
Узнав о "пополнении" в семье, Брежнева захотела увидеться с Ольгой. Артистка вместе с дочерью Соней и сестрой Анастасией отправилась в Краснодар, где жила родственница, вспоминает Woman.ru.
В 2016 году сводные сестры появились на передаче "Сегодня вечером". Ольга рассказала, что она носит фамилию Кущева. Женщина состоит в браке и воспитывает двоих детей – сына Андрея и дочь Арину.
Сейчас Вера и Ольга поддерживают теплые отношения.
Ранее стало известно о том, что Брежнева лишилась пикантной детали.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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