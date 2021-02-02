Звезда "Универа" Хилькевич увидела собственную гибель

Звезда "Универа" Хилькевич увидела собственную гибель
Анна Хилькевич. Фото:instagram.com/annakhilkevich
Актриса прибегла к медитации

На личной инстаграм-странице Анна Хилькевич рассказала о том, что она видела свою смерть. Звезда сериала "Универ" использовала практику регрессии в прошлые жизни.

Артистка призналась – поначалу она не верила в то, что у нее получится. Однако она решила попробовать, и в конечном итоге результат оказался ошеломительным.

Войдя в состояние транса, Хилькевич увидела саму себя – девочку со светлой косой, а также с иссеченными розгами руками. Анна вошла в дом, где встретилась с отцом и младшим братом. Актриса отметила, что отношения между ней и родителем были крайне напряженными в той жизни.

Внезапно Анна перенеслась в свой последний день. По словам звезды, она не смогла больше терпеть все тяготы.  

"Вижу тело на дороге. Не страшно. Моей душе все ясно и понятно, ощущается бесконечный покой и безмятежность", – написала актриса.

Также Хилькевич сообщила, что видела своего нынешнего мужа – бизнесмена Артура Волкова. Оказывается, они встречались в одной из прошлых жизней.

"Я испытала невероятное чувство любви, когда увидела его после той смерти", – призналась Анна.

Ранее Хилькевич осудили за слишком откровенную фотографию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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