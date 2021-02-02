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На личной инстаграм-странице Анна Хилькевич рассказала о том, что она видела свою смерть. Звезда сериала "Универ" использовала практику регрессии в прошлые жизни.
Артистка призналась – поначалу она не верила в то, что у нее получится. Однако она решила попробовать, и в конечном итоге результат оказался ошеломительным.
Войдя в состояние транса, Хилькевич увидела саму себя – девочку со светлой косой, а также с иссеченными розгами руками. Анна вошла в дом, где встретилась с отцом и младшим братом. Актриса отметила, что отношения между ней и родителем были крайне напряженными в той жизни.
Внезапно Анна перенеслась в свой последний день. По словам звезды, она не смогла больше терпеть все тяготы.
"Вижу тело на дороге. Не страшно. Моей душе все ясно и понятно, ощущается бесконечный покой и безмятежность", – написала актриса.
Также Хилькевич сообщила, что видела своего нынешнего мужа – бизнесмена Артура Волкова. Оказывается, они встречались в одной из прошлых жизней.
"Я испытала невероятное чувство любви, когда увидела его после той смерти", – призналась Анна.
Ранее Хилькевич осудили за слишком откровенную фотографию.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?
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