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Анна Заворотнюк любит пообщаться со своей публикой, иногда устраивая "вопрос-ответ" в своем "Инстаграме". Вот и в этот раз наследница "моей прекрасной няни" решила ответить на самые интересные вопросы подписчиков.
Анна старательно избегает вопросов о здоровье матери, однако в этот раз решила сделать исключение. Один из пользователей поинтересовался, почему девушка почти никогда не говорит о матери.
"Потому что это очень больно и я боюсь сотрясать воздух, просто молюсь и верю, говорить об этом не имеет смысла, мне не нужна жалость, я просто хочу чтобы мама была здорова и рядом",
– объяснила Анна.
Наследница тяжело больной актрисы также поблагодарила тех, кто поддерживает ее в столь непростой период, при этом не задавая никаких вопросов.
Напомним, что уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой. При этом многие коллеги звезды отмечают, что она идет на поправку.
Ранее врач рассказал о редком заболевании Заворотнюк, которое встречается у всего у 2-3 человек на сто тысяч.
Если кто-то из нас нарушит закон, то будет наказан. А если тот, кого осудили условно, нарушит условия испытательного срока, то сядет в тюрьму. Так работает закон. А, подождите, речь о Алексее Навальном? Ну… а он должен быть свободен. Как вам такая логика?