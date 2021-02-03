"Это очень больно": Заворотнюк заговорила о матери

"Это очень больно": Заворотнюк заговорила о матери
Анна Заворотнюк. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
Наследница мечтает, чтобы актрисе наконец стало легче

Анна Заворотнюк любит пообщаться со своей публикой, иногда устраивая "вопрос-ответ" в своем "Инстаграме". Вот и в этот раз наследница "моей прекрасной няни" решила ответить на самые интересные вопросы подписчиков. 

Анна старательно избегает вопросов о здоровье матери, однако в этот раз решила сделать исключение. Один из пользователей поинтересовался, почему девушка почти никогда не говорит о матери. 

"Потому что это очень больно и я боюсь сотрясать воздух, просто молюсь и верю, говорить об этом не имеет смысла, мне не нужна жалость, я просто хочу чтобы мама была здорова и рядом",

объяснила Анна. 

Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Наследница тяжело больной актрисы также поблагодарила тех, кто поддерживает ее в столь непростой период, при этом не задавая никаких вопросов. 

Напомним, что уже несколько лет Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой. При этом многие коллеги звезды отмечают, что она идет на поправку.  

Ранее врач рассказал о редком заболевании Заворотнюк, которое встречается у всего у 2-3 человек на сто тысяч. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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