Как оказалось, Гитана Леонтенко все же получила выплаты от режиссера, но не поняла этого

Никита Михалков сообщил, что временно прекращает финансово поддерживать вдову и дочь Алексея Баталова. Однако сама Гитана Леонтенко не совсем понимает, о каких деньгах идет речь.

Представительница вдовы Юлия Антонова рассказала, что семья Баталова не получала никаких средств от режиссера. Адвокат подчеркнула, что Михалков, который ранее заявлял, что ежемесячно выплачивает Леонтенко и ее дочери по 300 тысяч, на самом деле их не отправлял.

"Нам стало интересно, где же эти деньги. Проверили по выпискам платежи, – объяснила нам ситуацию Юлия Антонова. – Действительно, осенью Баталовым пришли два перевода: 120 тысяч и 180 тысяч. Это были единовременные платежи",

– объяснила Антонова "Комсомольской правде".

Однако деньги пришли не от артиста лично, а от Российского союза правообладателей. При этом вдова Баталова не просила Михалкова о финансовой помощи. Отвечая на вопрос о том, что РСП руководит режиссер, Антонова лишь отметила, что это юридическое, а не физическое лицо. Правозащитница также добавила, что не исключено, что у звезды киноленты "Москва слезам не верит" могли быть авторские права, за которые его семья и получала перечисления.

Что же касается "кражи" 820 тысяч рублей, Антонова объяснила, что, вероятнее всего, поступления начались еще при жизни актера.

"Я видела перечисления по 20 тысяч рублей, по-моему, с личного счета Михалкова",

– добавила адвокат, не исключив, что за несколько лет сумма достигла 820 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что вдова Баталова пыталась избавиться от наследства актера.