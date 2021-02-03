Некоторые даже не смогли узнать любимую артистку

Бывшая звезда музыкальной группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева порадовала многотысячную аудиторию новым снимком. Преданных поклонников не смутил вид преобразившейся певицы, а вот несколько злопыхателей без обиняков прошлись по ее внешности.



На снимке знаменитость позирует в зале театра Табакова. В помещении Альбина осталась одна, на других сидениях были установлены манекены в черных футболках. Сама Джанабаева тоже отдала предпочтение темным тонам. Артистка облачилась в черную блузку и пиджак. Дополнила образ сумка такого же цвета.

"Выглядите плохо", "Альбина, вы на себя тут не похожи. Я вас сначала и не узнала, опухшая вся", – не стесняются в выражениях недоброжелатели.

Впрочем, многие подписчики знаменитости придерживаются другого мнения. Они отметили, что Джанабаева выглядит моложе своих лет и находится в прекрасной форме.

Ранее стало известно, как сейчас выглядит старший сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Мальчик болезненно воспринимает популярность родителей.