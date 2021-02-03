Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Бывшая звезда музыкальной группы
"ВИА Гра" Альбина Джанабаева порадовала многотысячную аудиторию новым снимком.
Преданных поклонников не смутил вид преобразившейся певицы, а вот несколько
злопыхателей без обиняков прошлись по ее внешности.
На снимке знаменитость позирует в зале театра Табакова. В помещении Альбина осталась одна, на других сидениях были установлены манекены в черных футболках. Сама Джанабаева тоже отдала предпочтение темным тонам. Артистка облачилась в черную блузку и пиджак. Дополнила образ сумка такого же цвета.
"Выглядите плохо", "Альбина, вы на себя тут не похожи. Я вас сначала и не узнала, опухшая вся", – не стесняются в выражениях недоброжелатели.
Впрочем, многие подписчики знаменитости придерживаются другого мнения. Они отметили, что Джанабаева выглядит моложе своих лет и находится в прекрасной форме.
Ранее стало известно, как сейчас выглядит старший сын Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой. Мальчик болезненно воспринимает популярность родителей.
Пентагону необходимо поменять тактику подготовки к будущим противостояниям с Москвой и Пекином