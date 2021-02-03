Вторая супруга увела политика из семьи

Вернувшаяся в Россию Мария Максакова решила дать откровенное интервью, в котором, в частности, затронула отношения своего покойного супруга Дениса Вороненкова с его бывшими женами.

Оперная дива рассказала Борису Корчевникову в студии передачи "Судьба человека", что вторая супруга политика Юлия, которая даже не явилась на его похороны, увела Вороненкова из семьи.

"Она приходила к нему домой, где Света, первая жена, растила Катю. Она забеременела от него. Он тогда был помощником прокурора. Конечно, перспективный жених. Она разрушила его семью",

– резюмировала Максакова.



Артистка, в свою очередь, призналась, что не планировала уводить Вороненкова из семьи, ведь на момент знакомства он был женат. Но в один момент будущие супруги поняли, что больше не могут сопротивляться чувствам.

Вдова рассказала, что постоянно помогала детям Вороненкова от предыдущих браков. Так, сыну политика она поддержала при поступлении, а дочери помогла стать чемпионкой мира по бальным танцам.

Ранее Максакова пожаловалась, что ее отказались пускать на могилу бабушки в Москве.