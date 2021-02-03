Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Дмитрий Губерниев признался, что поддерживает теплые отношения с российской гимнасткой Алиной Кабаевой.
Спортивный комментатор рассказал, что в последний раз созванивался с олимпийской чемпионкой в октябре прошлого года, когда она поздравляла его с днем рождения. Тогда Кабаева позвонила Губерниеву со своего мобильного телефона.
"Да, у меня есть мобильный Кабаевой! Мы можем перезваниваться. Чаще это делаю, конечно, с ее помощницей Аней",
– поделился телеведущий с Василием Коновым во время интервью.
Комментатор также рассказал, что получил от гимнастки по-настоящему "царский" подарок – его любимое элитное шампанское "Усадьба Дивноморское". Дмитрий признался, что это шампанское он покупает уже много лет.
Губерниев признался, что ждет скорого возобновления фестиваля художественной гимнастики, названного в честь Кабаевой, который он уже не один год ведет и комментирует.
Ранее Дмитрию Губерниеву досталось от олимпийского чемпиона за резкое высказывание об Иосифе Сталине.
Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"
Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно