Телеведущий похвастался, что у него есть номер гимнастки

Дмитрий Губерниев признался, что поддерживает теплые отношения с российской гимнасткой Алиной Кабаевой.

Спортивный комментатор рассказал, что в последний раз созванивался с олимпийской чемпионкой в октябре прошлого года, когда она поздравляла его с днем рождения. Тогда Кабаева позвонила Губерниеву со своего мобильного телефона.

"Да, у меня есть мобильный Кабаевой! Мы можем перезваниваться. Чаще это делаю, конечно, с ее помощницей Аней",

– поделился телеведущий с Василием Коновым во время интервью.

Комментатор также рассказал, что получил от гимнастки по-настоящему "царский" подарок – его любимое элитное шампанское "Усадьба Дивноморское". Дмитрий признался, что это шампанское он покупает уже много лет.

Губерниев признался, что ждет скорого возобновления фестиваля художественной гимнастики, названного в честь Кабаевой, который он уже не один год ведет и комментирует.

Ранее Дмитрию Губерниеву досталось от олимпийского чемпиона за резкое высказывание об Иосифе Сталине.