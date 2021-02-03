Не так давно наследник юмориста задумался о смене фамилии

Михаил Евдокимов оставил после себя трех детей. Его сын Даня появился на свет в 2004 году от модели Инны Беловой.

А в 2005 году актера не стало. Точные обстоятельства смерти до сих пор остаются загадкой. Две любимые женщины Евдокимова тут же начали борьбу за его наследство, и лишь Белова, оставшаяся одна с младенцем на руках, решила не вмешиваться в конфликт.

После смерти возлюбленного Инна долгое время не могла строить отношения с мужчинами, и лишь изредка жаловалась журналистам, что про нее и сына все забыли.

Несколько лет назад модель вновь смогла обрести счастье. Ее избранником стал бизнесмен, которому не так давно Белова подарила наследника. Воспитанием сыновей, признается Инна, занимается ее супруг.

Но нового возлюбленного матери Даниил воспринял как старшего советника, а не отца, пишет "Комсомольская правда". Мальчик часто прислушивается к его советам.

"Отчим – хороший человек, дисциплинированный, помогает с учебой", – поделился наследник юмориста.

Недавно Даня задумался о смене фамилии. Пока он не уверен, что есть необходимость брать фамилию отца, но в то же время задумался о том, чтобы продолжить династию родителя. При этом парень учится в кадетском корпусе, а он сцене еще не задумывался.

Сын Евдокимова тяготеет к точным наукам и занимается спортом. Сама Инна признается, что порой видит в своем ребенке его отца.

"Бывает, что вижу в сыне Мишу, если посмотрю про Евдокимова какую-то программу", – рассказала Белова в шоу "Секрет на миллион".

Оказалось, что даже в школе Даниила зовут Белым, как и его отца, который в детстве носил такую же кличку из-за светлых волос.