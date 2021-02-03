Не хватило денег: экс-жену Жукова лишают крыши над головой

Не хватило денег: экс-жену Жукова лишают крыши над головой
Рома Жуков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У женщины остался последний шанс избежать незавидной участи

Скандалы вокруг семейства Романа Жукова не утихают. Бывшие возлюбленные постоянно обмениваются колкостями и, не стесняясь, выносят сор из избы. Сегодня стало известно, что Елену вместе с ее детьми от Романа могут выселить из квартиры за долги.

Дело в том, что взносы по ипотеке за жилплощадь, где проживает бывшая жена, осуществляет Жуков. Однако коронавирусный кризис серьезно ударил по благосостоянию артиста. После введения жестких ограничений в нашей стране у музыканта пропала возможность выступать, а вместе с ней и деньги. С апреля 2020 года Роман не вносил платежи на жилье.

В итоге банк решил разобраться с неплательщиком через суд. Теперь кредитная организация может продать квартиру. Жуков же предлагает самостоятельно выставить жилище на продажу – тогда можно будет выручить больше денег.

По оценке музыканта, эта квартира вместе с еще одной однокомнатной стоят порядка 25 миллионов рублей. Отдав из этих средств 9 миллионов долга, Елена сможет обзавестись другой приличной жилплощадью.

Однако женщину такая схема не устраивает. Она собирается делить совместно нажитое имущество и не готова идти на уступки, пишет "СтарХит".

К слову, Роман с Еленой постоянно оказываются в центре внимания прессы. Недавно экс-супруга во всеуслышание обозвала бывшего солиста группы "Мираж" скупердяем.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Что сделает Запад России после приговора Навальному

Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"

Россияне массово забирают деньги из банков

Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей