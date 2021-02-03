У женщины остался последний шанс избежать незавидной участи

Скандалы вокруг семейства Романа Жукова не утихают. Бывшие возлюбленные постоянно обмениваются колкостями и, не стесняясь, выносят сор из избы. Сегодня стало известно, что Елену вместе с ее детьми от Романа могут выселить из квартиры за долги.



Дело в том, что взносы по ипотеке за жилплощадь, где проживает бывшая жена, осуществляет Жуков. Однако коронавирусный кризис серьезно ударил по благосостоянию артиста. После введения жестких ограничений в нашей стране у музыканта пропала возможность выступать, а вместе с ней и деньги. С апреля 2020 года Роман не вносил платежи на жилье.

В итоге банк решил разобраться с неплательщиком через суд. Теперь кредитная организация может продать квартиру. Жуков же предлагает самостоятельно выставить жилище на продажу – тогда можно будет выручить больше денег.

По оценке музыканта, эта квартира вместе с еще одной однокомнатной стоят порядка 25 миллионов рублей. Отдав из этих средств 9 миллионов долга, Елена сможет обзавестись другой приличной жилплощадью.

Однако женщину такая схема не устраивает. Она собирается делить совместно нажитое имущество и не готова идти на уступки, пишет "СтарХит".

К слову, Роман с Еленой постоянно оказываются в центре внимания прессы. Недавно экс-супруга во всеуслышание обозвала бывшего солиста группы "Мираж" скупердяем.