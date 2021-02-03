Суд решил оставить актрисе лишь трехкомнатную квартиру

Ольга Кабо теперь вновь свободная женщина. Не так давно актриса поразила общественность новостью о том, что они с бизнесменом Николаем Разгуляевым решили развестись.

Супруги прожили в браке почти 13 лет, при этом на различных телевизионных шоу актриса всегда рассказывала, что по-настоящему счастлива рядом с супругом. Только после развода звезда киноленты "Где находится нофелет?" призналась, что на самом деле все было не так уж и радужно.

Возможно, гнев актрисы связан с тем, что теперь ей придется отдать почти все имущество, нажитое в браке, на погашение долгов Разгуляева. А задолжал бизнесмен немало – 362 миллиона рублей.

В суде Ольга, которая, к слову, понятия не имела о долгах мужа, попросила не учитывать при разделе имущества трехкомнатную квартиру, которую, как уверяет актриса, она купила на собственные сбережения и в кредит.

"Решила купить просторную квартиру, чтобы жить с сыном и дочерью отдельно от мужа, когда поняла, что отношения с ним закончились. Дочь оплатила первый транш на ее покупку",

– объяснила Кабо.

Однако все остальное, что купил бизнесмен в браке, например, именные акции Газпрома и несколько квартир в строящемся жилом комплексе, пойдет в счет погашения долга, пишет "Комсомольская правда".

И если подруги сетуют, что экс-супруг поступил несправедливо, знакомые самого Разгуляева уверены, что Кабо сокрушаться не стоит. "Ничего не потеряла. Пусть ее подруги не рассказывают, что Разгуляев ее разорил, она жила на его содержании", – считают близкие бизнесмена.