Организм на пределе: Бузову предупредили об инвалидности

Организм на пределе: Бузову предупредили об инвалидности
Ольга Бузова. Фото: www.instagram.com/buzova86
Артистка с детства страдает тяжелым недугом

Ольга Бузова у многих ассоциируется, если не с великим певческим талантом, то с безмерным трудолюбием. Знаменитость постоянно выступает, дает концерты, проводит корпоративы, участвует в бесконечных телешоу. Такой ритм жизни тяжело дается организму. Тем более, что у артистки с самого детства были серьезные проблемы со здоровьем. Поющая телеведущая очень плохо видит, а вмешательство медиков может привести к непоправимым последствиям.

Тема зрения Ольги Бузовой была поднята во время грандиозного празднования ее 35-летия. Приглашенный на мероприятие Гарик Мартиросян рассказал про свой астигматизм (нарушение формы роговицы). На этом фоне гости припомнили и проблемы именинницы, пишет издание "Собеседник".

Сейчас у знаменитости зрение – минус семь. Без очков или линз Ольга практически ничего не видит. Помочь могли бы врачи, однако эксперты не готовы дать Бузовой гарантии. После операции она может совсем ослепнуть и превратиться в инвалида.

К слову, сейчас главной темой вокруг Бузовой стало ее расставание с Давидом Манукяном. Недавно она прокомментировала оскорбления со стороны матери бывшего возлюбленного. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Подсолнух
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Они там на в своём шоубизе "новичком" что-ли опыляются? Фриске, Началова, теперь Оля Бузова! Не ходите девки в этот шоубиз! Лучше уж дом-2!
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