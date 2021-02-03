Курс рубля
- Доллар подорожает до 80 рублей через 2 недели – прогноз
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
Ольга Бузова у многих
ассоциируется, если не с великим певческим талантом, то с безмерным трудолюбием.
Знаменитость постоянно выступает, дает концерты, проводит корпоративы,
участвует в бесконечных телешоу. Такой ритм жизни тяжело дается организму. Тем
более, что у артистки с самого детства были серьезные проблемы со здоровьем.
Поющая телеведущая очень плохо видит, а вмешательство медиков может привести к
непоправимым последствиям.
Тема зрения Ольги Бузовой была поднята во время грандиозного празднования ее 35-летия. Приглашенный на мероприятие Гарик Мартиросян рассказал про свой астигматизм (нарушение формы роговицы). На этом фоне гости припомнили и проблемы именинницы, пишет издание "Собеседник".
Сейчас у знаменитости зрение – минус семь. Без очков или линз Ольга практически ничего не видит. Помочь могли бы врачи, однако эксперты не готовы дать Бузовой гарантии. После операции она может совсем ослепнуть и превратиться в инвалида.
К слову, сейчас главной темой вокруг Бузовой стало ее расставание с Давидом Манукяном. Недавно она прокомментировала оскорбления со стороны матери бывшего возлюбленного.
Эксперт по энергетике рассказал, ждать ли остановки "Северного потока - 2"
Хранить деньги на депозите оказалось невыгодно