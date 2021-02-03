В последнее время девушка все реже показывает свою фигуру в соцсетях

Поженившиеся в 2019 году рэпер Элджей и блогер Анастасия Ивлеева, судя по сообщениям в прессе, готовятся стать родителями. Близкие знакомые рассказали журналистам, что в последнее время заметили странности в поведении девушки.

Сразу после Нового года Ивлеева, по словам собеседника Popcake, полностью отказалась от горячительных напитков, хотя ранее часто позволяла себе пропустить стаканчик. Также блогер резко сократила количество съемок и, судя по всему, набрала пару килограммов. Он не исключил, что звезда находится на ранних сроках беременности.

Сама Анастасия во многих интервью подчеркивала, что рождение ребенка не является в ее жизни главной целью. Журналисты полагают, что такие замечания знакомого могут оказаться простым совпадением. Официально пара никак не объявляла о пополнении в семействе, однако в последнее время Ивлеева, в основном, публикует снимки строго по пояс, либо в мешковатой одежде, которая не позволяет разглядеть возможные изменения фигуры.

Анастасия Ивлеева и Элджей познакомились в 2018 году. Долгое время они держали свои отношения в тайне. Роман знаменитости подтвердили после выхода песни рэпера "360", на обложке которой красовалась его возлюбленная. В то время многие подумали, что это было попросту пиар-ходом, однако позже знаменитостей все чаще видели вместе. Окончательно подтвердила отношения Анастасия, подробно рассказав о них журналисту Юрию Дудю в интервью.