Певица поделилась своими впечатлениями от отдыха на Бали

Несмотря на все трудности Рита Дакота все-таки решила улететь на Бали. И, кажется, что певица ни о чем не жалеет. Сейчас артиста публикует солнечные фотографии и честно признается, что риск был оправдан.

Так, на странице Риты в "Инстаграм" появилось фото в желтом бикини. Загорелая Дакота держит в руках яблоко и счастливо улыбается. По ее словам, сейчас она по-настоящему счастлива.

"Просто хороший, счастливый денек с Федей и Мией. Празднуем жизнь. Нам так хорошо. Каждую минуту поворачиваемся друг на друга и спрашиваем вслух "ну че ж так хорошо-то?" Сегодня я счастлива. Просто счастлива",

– поделилась бывшая супруга Влада Соколовского с подписчиками.

В комментариях фанаты знаменитости завалили ее комментариями, отметив, что Дакоте можно только позавидовать. "Солнечная Девочка Рита", "Вы замечательная! Красивая девушка", "Какая ты красивая! Яркая! Самая и неповторимая", "Очень радостно видеть тебя такой счастливой", "Ты светишься", "Просто шикарная девушка с шикарной фигурой и очаровательной улыбкой", – написали восхищенные фолловеры.

Ранее Рита Дакота показала себя полностью обнаженной.