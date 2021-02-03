"Неповторимая": Рита Дакота в бикини восхитила поклонников

"Неповторимая": Рита Дакота в бикини восхитила поклонников
Рита Дакота. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица поделилась своими впечатлениями от отдыха на Бали

Несмотря на все трудности Рита Дакота все-таки решила улететь на Бали. И, кажется, что певица ни о чем не жалеет. Сейчас артиста публикует солнечные фотографии и честно признается, что риск был оправдан. 

Так, на странице Риты в "Инстаграм" появилось фото в желтом бикини. Загорелая Дакота держит в руках яблоко и счастливо улыбается. По ее словам, сейчас она по-настоящему счастлива. 

"Просто хороший, счастливый денек с Федей и Мией. Празднуем жизнь. Нам так хорошо. Каждую минуту поворачиваемся друг на друга и спрашиваем вслух "ну че ж так хорошо-то?" Сегодня я счастлива. Просто счастлива",

– поделилась бывшая супруга Влада Соколовского с подписчиками. 

В комментариях фанаты знаменитости завалили ее комментариями, отметив, что Дакоте можно только позавидовать. "Солнечная Девочка Рита", "Вы замечательная! Красивая девушка", "Какая ты красивая! Яркая! Самая и неповторимая", "Очень радостно видеть тебя такой счастливой", "Ты светишься", "Просто шикарная девушка с шикарной фигурой и очаровательной улыбкой", – написали восхищенные фолловеры. 

Ранее Рита Дакота показала себя полностью обнаженной. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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